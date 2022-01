Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei stellt Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung

Mönchengladbach (ots)

Nachdem er in der Silvesternacht an mindestens fünf Autos sowie Gebäuden Sachschaden durch Farbe angerichtet hat, versuchte ein 21-jähriger Mönchengladbacher erfolglos, mit dem Rad zu flüchten. Ein Zeuge hatte ihn zunächst verfolgt, die alarmierten Polizisten stellten den Tatverdächtigen.

Der Zeuge rief gegen 1.50 Uhr bei der Polizei an: Er hatte den Mann dabei beobachtet, als dieser sich anschickte, ein Auto an der Wilhelm-Wachtendonk-Straße mit Farbe zu besprühen. Dabei entdeckt, ließ er von dem Vorhaben ab und flüchtete mit dem Rad. Der Zeuge eilte zu Fuß hinterher.

Die alarmierten Polizisten ergriffen eine Gelegenheit, des Flüchtigen habhaft zu werden. Hierbei fiel sowohl dieser als auch ein Beamter zu Boden. Der Gefasste wehrte sich gewaltsam und musste letztendlich fixiert werden. Ein Polizist erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der 21-Jährige trug Handschuhe, an denen sich blaue Farbe befand. In einem Rucksack hatte er eine entsprechende Spraydose dabei.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Lack an fünf geparkten Autos mit blauer Farbe besprüht worden war. Weitere Schmierereien, ebenfalls mit blauer Farben, fanden sich an einer Hauswand, einem Fenster und zwei Garagentoren. Die Tatorte befinden sich an der Wilhelm-Wachtendonk-Straße und am Kapellenweg.

Dem 21-Jährigen wurde auf der Wache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte er wieder gehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstandes.

Eventuelle weitere, der Polizei noch nicht bekannte Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

