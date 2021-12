Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Wohnungseinbruch: Täter von Bewohnerin gestört

Mönchengladbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch, 29. Dezember, gegen 17.40 Uhr, Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Josef-Drauschke-Straße, während die Bewohnerin sich in einem Nebenzimmer aufhielt.

Vermutlich gelangte er durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung. Als die Bewohnerin einen lauten Knall hörte, sei sie ins Nebenzimmer gegangen und habe das Licht eingeschaltet. Dabei habe sie eine Person gesehen, die sie mit einer Taschenlampe blendete und durch das offenstehende Fenster flüchtete. Eine Personenbeschreibung ist der Frau nicht möglich.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell