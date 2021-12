Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Mönchengladbach (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es in Mönchengladbach Holt zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Auf der Straße Hehnerholt versuchte ein 77jähriger Mann die Straße fußläufig in südwestliche Richtung zu überqueren. Hierbei wurde er von einem PKW erfasst, der die Straße Hehnerholt in Richtung Immelmannstraße befuhr. Der 63jährige PKW-Fahrer konnte den Zusammenstoß trotz eingeleiteter Notbremsung nicht verhindern. Der 77jährige Unfallbeteiligte wurde dem Krankenhaus Elisabeth zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Nahbereich der Unfallstell für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

