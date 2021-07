Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau

Kreis Tuttlingen) Brandalarm in Firma (07.07.2021)

Mühlheim an der Donau (ots)

Zu einem vermeintlichen Brand ausrücken mussten Helfer von Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr in die Bahnhofstraße. In einer Firma für Verpackungstechnik hatte ein Brandmelder in einem Blockheizwerkraum ausgelöst. Die mit 24 Helfern und drei Einsatzfahrzeugen angerückte Feuerwehr gab schnell Entwarnung. Der Brandmelder hatte aufgrund einer technischen Fehlfunktion ausgelöst, einen Brand gab es nicht.

