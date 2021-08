Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1167) Taschendiebe unterwegs - Warnhinweis

Nürnberg (ots)

In der letzten Woche wurden vermehrt Taschendiebstähle in der Nürnberger Innenstadt zur Anzeige gebracht. Die Polizei warnt vor Taschendieben in Nürnberg.

Im Verlauf der letzten Woche wurden gut 30 Fälle von Taschendiebstählen in der Nürnberger Innenstadt polizeilich zur Anzeige gebracht. Die unbekannten Täter nutzten in allen Fällen die räumliche Nähe an gut besuchten Plätzen, in Einkaufsgeschäften, auf Rolltreppen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Den Unbekannten gelang es in vielen Fällen Wertgegenstände, Bargeld oder Mobiltelefone aus abgestellten oder offen getragenen Handtaschen zu entwenden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Handtaschen stets geschlossen zu tragen, nicht unbeaufsichtigt abzulegen und Wertgegenstände in extra zu schließenden Innenfächern der Handtasche aufzubewahren. Tragen Sie Geldbörsen oder Mobiltelefone wenn möglich eng am Körper.

Weitere Verhaltenstipps können folgendem Link entnommen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Achten Sie besonders an Örtlichkeiten mit hohem Personenaufkommen auf Ihre Wertsachen. Sollten Ihnen Personen verdächtig vorkommen, können Sie jederzeit den Polizeinotruf 110 verständigen.

Michael Petzold/n

