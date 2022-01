Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: HBF - eine Person - zwei Haftbefehle

Hamburg (ots)

Am 27.01.2022 gegen 00:30 Uhr befand sich eine Präsenzstreife der Hamburger Bundespolizei im Hauptbahnhof. Im Bereich des Ausgangs "Glockengießerwall" fiel den Beamten ein Mann auf, der sich augenscheinlich in hilfloser Lage auf dem Boden liegend befand. Die Bundespolizisten nahmen sich der Person an. Im Rahmen dessen wurde der 34-jährige litauische Staatsangehörige, der sich, wie sich herausgestellt hatte, bester Gesundheit erfreute, einer Kontrolle unterzogen.

Diese ergab, dass nach dem Mann zugleich mit zwei Haftbefehlen gefahndet wurde. Zum einen wurde er durch die Staatsanwaltschaft Hannover mittels Vollstreckungshaftbefehl nach Diebstahl gesucht, zum anderen durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt nach Erschleichen von Leistungen. Auch eine Fahndungsnotierung zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des Amtsgerichts Karlsruhe wegen Erschleichens von Leistungen bestand gegen ihn.

Er wurde verhaftet und dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt.

Da er die haftbefreienden Beträge von 550 Euro und 750 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in die Untersuchungshaftanstalt überstellt. Hier erwartet ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 105 Tagen.

