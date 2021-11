Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Gemeinsame Weiterbildung von Werkfeuerwehr Airbus und Feuerwehr Markdorf in technischer Unfallrettung

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Immenstaad (ots)

Am Wochenende Freitag 22. und Samstag 23. Oktober fand auf dem Werkgelände der Airbus Defence und Space GmbH in Immenstaad ein Weiterbildungsseminar für Angehörige der Werkfeuerwehr und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf statt. Organisiert wurde die Fortbildung von Tobias Schmidschneider, zweiter stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Markdorf und hauptberuflich bei der Werkfeuerwehr Airbus beschäftigt. Zwei Instruktoren des Rettungsgeräteherstellers Weber Rescue Systems aus Güglingen bildeten an jeweils beiden Tagen zwei Gruppen von jeweils 9 Feuerwehrfrauen und -männer in Rettungstechnik bei der Verkehrsunfallrettung aus. Als direkter Anlieger der vielbefahrenen Bundesstraße B31 kann die Werkfeuerwehr Airbus auch ausserhalb des Werkgeländes zur Hilfeleistung bei einem Unfall gerufen werden, wie es z.B. im August letzten Jahres der Fall war. Auch auf dem Werkgelände selbst und auf den Parkplätzen herrscht Fahrzeugverkehr, so dass die Werkfeuerwehr hier ebenfalls für Notfälle vorbereitet sein muss. Beide Gruppen arbeiteten mit den ihnen vertrauten Gerätschaften von ihren eigenen Einsatzfahrzeugen. So hatte die Feuerwehr Markdorf den Rüstwagen mit dabei. Von den Ausbildern wurden die neusten Erkenntnisse, sowie Tipps und Tricks beim Öffnen von verunfallten PKW unter anderem mit den hydraulischem Rettungsgeräten Schere, Spreizer und den hydraulischen Stempeln vermittelt, um eine zügige und patientengerechte Rettung von Unfallopfern zu ermöglichen. Durch die gute Gruppengröße von zwei mal 9 Teilnehmern pro Tag konnten alle Feuerwehrleute mit allen Geräten arbeiten und die Absprache im Team üben, so dass ein guter Übungseffekt erzielt wurde, der dann später auch als Multiplikatoren weitergegeben wird.

(Urheber der Fotos: Werkfeuerwehr Airbus)

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell