Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Dortmunder Straße im Stadtteil Frohlinde wurde zwischen Sonntagnachmittag und Sonntagabend in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten dazu eine Balkontür auf und durchsuchten dann oberflächlich mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld, Schmuck, Parfüm und Spirituosen gestohlen.

Gladbeck:

Während die Bewohnerin in der Küche frühstückte, stiegen unbekannte Täter am Freitag in eine Wohnung auf der Straße Busfortshof ein. Die Frau hatte das Schlafzimmerfenster zum Lüften komplett geöffnet - das nutzten die Einbrecher, um in die Hochpaterrewohnung einzusteigen. Sie durchsuchten das Schlafzimmer und erbeuteten Goldschmuck. Nachdem die Frau verdächtige Geräusche gehört hatte und nachsah, war niemand mehr da. Der Einbruch passierte gegen 10 Uhr.

Ähnliches passierte am Freitagvormittag Am Südpark. Während die Seniorin im Wohnzimmer vor dem Fernseher saß, wurde ihr Schlafzimmer durchsucht. Die unbekannten Täter nutzten offenbar ein gekipptes Fenster, um einzusteigen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Tatzeit lag zwischen 10 und 12 Uhr.

Auch auf der Thüringer Straße sind unbekannte Täter am Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen, während die Bewohnerin zu Hause war und im Bett lag. Weil die Frau gegen 19.30 Uhr Geräusche aus dem Wohnzimmer gehört hatte, machte sie auf sich aufmerksam. Das verschreckte offensichtlich die Einbrecher, so dass sie wegliefen. Das Wohnzimmer war teilweise durchsucht, gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Ein möglicher Tatzusammenhang der Einbrüche ist nicht auszuschließen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben.

Auf der Horster Straße in Brauck wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag in einen Kindergarten eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten das Büro der Kita-Leitung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Herten:

Am Samstagnachmittag sind unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Helenenstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Täter ein Fenster mit einem Stein ein und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Sie durchsuchten und durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Auf der Westerholter Straße im Stadtteil Langenbochum wurde zwischen dem späten Samstagnachmittag und Sonntagmorgen das Fenster einer Waschanlage/Waschstraße aufgehebelt. Die unbekannten Täter nahmen aus dem Büro ein mobiles Klimagerät mit.

Marl:

In de Flaslänne sind unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag in ein Schulgebäude eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine Kellertür auf und durchwühlten in der Schule diverse Schränke und Behältnisse nach Diebesgut. Gestohlen wurde Bargeld.

In einer Kleingartenanlage an der Römerstraße wurde am Wochenende in mehrere Lauben eingebrochen. Der Polizei liegen bislang sieben Anzeigen vor. Die unbekannten Täter erbeuteten unter anderem Gartengeräte, Werkzeuge und alkoholische Getränke.

Oer-Erkenschwick:

Am frühen Sonntagmorgen sind zwei unbekannte Täter in eine Tankstelle auf der Klein-Erkenschwicker-Straße eingebrochen. Nachdem die Eingangstür aufgehebelt war, liefen die Täter - ohne Beute - davon. Eine Videokamera zeigt den Vorfall von 3.30 Uhr: Zu sehen sind zwei männliche Täter. Beide eher klein, etwa 1,70m, schlank und offenbar mit Sturmhauben maskiert. Einer der Beiden trug einen blauen Kapuzenpullover, blaue Sportschuhe und eine Trainingshose mit einer hellen Aufschrift auf dem linken Hosenbein. Der andere Täter trug einen grauen Kapuzenpullover und eine Trainingshose. Beide hatten die Kapuzen über den Kopf gezogen.

Recklinghausen:

An der Lindenstraße sind unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag in eine Ferienwohnung eingebrochen. Die Täter warfen offensichtlich einen Stein durch das Küchenfenster und verschafften sich so Zugang. Nachdem mehrere Schränke durchwühlt waren, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Auf der Händelstraße wurde - ebenfalls zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag - in eine Grundschule eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen offensichtlich über eine Notausgangstür ins Gebäude. Weiter brachen die Täter zwei Lehrerzimmer auf und durchsuchten mehrere Spinde.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

