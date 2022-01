Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - zwei leicht Verletzte

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen (07.30 Uhr) erlitten zwei Dorstener (12;54) bei einem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten den Jungen und transportierten ihn in ein Krankenhaus. Die 54-jährige Dorstenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Borkener Straße in Richtung Ostwall. Zeitgleich war ein 58-jähriger Autofahrer aus Dorsten auf dem Westwall in Richtung Ostwall unterwegs. An der Kreuzung bog er vom Lippetor nach links auf die Borkener Straße ab. Es kam zur Kollision beider Autos im Kreuzungsbereich. Der 12-Jährige befand sich zum Unfallzeitpunkt im Auto der 54-Jährigen. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.500 Euro.

