Polizei Köln

POL-K: 210817-1-K/LEV Achtung - Schulkinder unterwegs! Einladung für Pressevertreter

Köln (ots)

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres sind ab Mittwochmorgen (18. August) wieder tausende Schülerinnen und Schüler auf den Straßen in Köln und Leverkusen unterwegs. Während sich die größeren Schulkinder nach mehr als einem Jahr Homeschooling wieder an das erinnern müssen, was sie bereits gelernt haben, beginnt für die Kleinsten ein neuer Lebensabschnitt. Als verkehrsunerfahrenes "I-Dötzchen" müssen Kinder lernen, mit ganz neuen Gefahren im Straßenverkehr umzugehen.

Auch wenn im ersten Halbjahr die Zahl der bei Verkehrsunfällen auf dem Schulweg verunglückten Kinder gesunken ist, wird die Polizei Eltern und Schüler mit Beginn des Präsenzunterrichts erneut für die besonderen Anforderungen und Gefahren rund um den Schulweg sensibilisieren.

Die Polizei Köln plant Aktionen mit den Städten Köln und Leverkusen sowie weiteren Partnern, um die Verkehrssicherheit der Schulkinder auf dem Schulweg zu erhöhen. Das Thema "Eltern-Taxi" und die damit verbundenen zusätzlichen Gefahren durch Autos vor und im nahen Umfeld von Schulen steht auch dieses Jahr wieder im Fokus. Viertklässler wurden in zwei Grundschulen vorbereitet, um mit selbst erstellten "gelben Karten" diejenigen Eltern zu verwarnen, die in Eile zu schnell unterwegs sind und ihren Nachwuchs am liebsten bis vor das Klassenzimmer fahren würden. In Leverkusen können Eltern ihre Kinder zu einer neu eingerichteten Hol- und Bring-Zone bringen. Von dort aus sollen sie gemeinsam in Kleingruppen den kurzen Weg in die Schule zurücklegen. Erfahrenen Polizisten werden sie dabei mit Rat und Tat begleiten.

Termin in Köln:

Gemeinschaftsgrundschule "Ahl Wipp" Alte-Wipperfürther-Straße 49-51 51065 Köln-Buchheim

Am Mittwoch (18. August) werden Polizeidirektor Gereon Eich, die Leiterin der Unfallkommission der Stadt Köln, Sabine Bongenberg und Prof. Dr. Roman Suthold vom ADAC Nordrhein ab 7.30 Uhr die Geschwindigkeit der Autofahrer an der Schule mit Kindern unter die Lupe nehmen.

Termin in Leverkusen:

Gemeinschaftsgrundschule Am Friedenspark Netzestraße 12 51371 Rheindorf

Ab 7.40 Uhr werden Polizeioberrätin Silke Paul, Uwe Witt vom ADFC Leverkusen, Helmut Ring von der Verkehrswacht Leverkusen sowie Bernhard Marewski und Conchita Laurenz als Vertreter der Stadt Leverkusen mit der Schulleitung auch die neue Hol- und Bring-Zone bewerben.

Die an den Aktionen beteiligten Personen stehen für O-Töne zur Verfügung. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. (mw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell