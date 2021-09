Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Stegerwaldstraße, Montag, 20.09.2021, 17.30 Uhr bis Dienstag, 21.09.2021, 07.00 Uhr

NORTHEIM (Mü) - Im oben genannten Zeitraum kam es zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der 51-jährige Geschädigte parkte seinen Pkw Seat am Montagabend ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Stegerwaldstraße ab. Am nächsten Morgen stellte er frische Beschädigungen am Stoßfänger seines Fahrzeugs fest. Es entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.

Das 7. Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Verursacher geben können, sich bei der Polizei Northeim unter 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell