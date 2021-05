Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke am Freitagmorgen zwei Mal zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Einsatz

Herdecke (ots)

Im Ortsteil Westende ist am frühen Freitagmorgen gegen 4:21 Uhr eine Person aus seinem Rollstuhl gefallen und kam nicht selbstständig wieder hinein. Da die alarmierte Rettungswagenbesatzung samt Notarzt sich keinen Zugang zur Wohnung verschaffen konnte, wurde die Freiw. Feuerwehr Herdecke mitalarmiert. Die Tür wurde gewalt- und schadenfrei von der Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) geöffnet und die Person anschließend vom Rettungsdienst betreut.

Fast eine Stunde später läuteten wieder die digitalen Einsatzmelder der ehrenamtlichen Kräfte zu selbigen Stichwort an gleicher Adresse. Wieder rückte ein Rettungswagen, ein Notarzt, ein HLF und zusätzlich eine Drehleiter zur Einsatzadresse aus. Vor Ort ereignete sich die gleiche Situation wie vor einer Stunde. Aufgrund der Hilflosigkeit und zur Abklärung eventueller Verletzungen sollte die Person dem Krankenhaus zugeführt werden. Durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr wurde die Person durch das Treppenhaus zum Rettungswagen gebracht und in ein nahgelegenes Krankenhaus transportiert. Insgesamt dauerten beide Einsätze am Morgen eine Stunde und es befanden sich 10 Feuerwehrkräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Hintergrundinfo: Eine gute Nachbarschaft zahlt sich aus. Ein Nachbar hatte in der Nacht die Hilferufe der Person war genommen und richtigerweise den Notruf 112 gewählt. Sollte das Vertrauensverhältnis groß genug sein, macht es Sinn einen Zweitschlüssel in der Nachbarschaft zu hinterlegen. Hierdurch kann bei solchen Stichworten wertvolle Zeit gespart und ggf. Beschädigungen an Tür und Zarge vermieden werden.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell