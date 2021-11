Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211130.2 Buchholz: Geldbörse aus Umkleidekabine entwendet-Zeugen gesucht

Buchholz (ots)

Am Samstagnachmittag trainierte ein 24jähriger Burger auf dem Sportplatz am Hopfenhof. Während des Trainings lagen in der Umkleidekabine der Sportbeutel mit Geldbörse. Nach dem Training war die Geldbörse nicht mehr aufzufinden. Zeugen die in der Zeit zwischen 16h und 16:30h sachdienliche Beobachtungen an den Umkleidekabinen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Burg (04825-7799880) zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell