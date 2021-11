Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211129.7 Dellstedt: Brand zweier Wohnwagen auf Gelände

Dellstedt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Brand zweier Wohnwagen gemeldet. Am Einsatzort, einem Gelände an der Vogelstange, brannten diese vollständig ab. Die Feuerwehr Dellstedt hatte bei Eintreffen der Polizei den Brand bereits gelöscht. Durch die Hitze wurde ein angrenzender Transporter beschädigt, welcher offenbar nicht mehr im Gebrauch war. Eine Brandursache konnte noch nicht abschließend festgestellt werden.

