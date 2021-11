Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211129.5 Burg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Burg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Unfall in der Buchholzer Straße. Zwei Zeugen hörten gegen 2:30 Uhr einen lauten Knall. Ein Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Haus. Es wurde ein schwarzes Fahrzeug beobachtet, aus dem mehrere Personen ausstiegen. Beim Aufprall an das Gebäude wurde das Fahrzeug am linken Scheinwerfer und am vorderen Spoiler beschädigt, worauf zurückgelassene Fahrzeugteile hinweisen. Laut Auswertung der Spuren handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen schwarzen Mercedes. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Burg (04825-7799880) zu melden.

