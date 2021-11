Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211129.3 Heide: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Heide (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen in Heide ein Auto in Brand gesetzt. Drei weitere Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 04.20 Uhr steckten Brandstifter auf einem Parkplatz in der Hamburger Straße einen Mercedes an. Die Limousine fiel den Flammen komplett zum Opfer. An einem Geländewagen von Daimler, an einem Opel und an einem Fiesta entstanden im Zuge des Feuers ebenfalls zum Teil erhebliche Schäden. Die Gesamtschadenssumme dürfte bei 50.000 Euro liegen.

Ein Zeuge berichtete von zwei männlichen Personen die sich kurz vor dem Feuer an dem Mercedes aufhielten. Ob sie für den Brand verantwortlich waren, ist aktuell noch unklar. Zeugen, die in diesem Fall sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell