Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo, Verkehrsunfallflucht

Lippe (ots)

Am 05.11.2021 kommt es gegen 23:40 Uhr in Lemgo in der Leopoldstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18jähriger fährt gegen eine Laterne und flüchtet anschließend vom Unfallort. Der Fahrer wird ermittelt; es stellt sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss steht und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell