Polizei Lippe

POL-LIP: Lage, Einbruch in einen Geräteschuppen

Lippe (ots)

Am 06.11.2021 bemerkt der Eigentümer eines Geräteschuppens in der Freibadstraße in Lage-Hörste, dass ihm in den zurückliegenden Tagen verschiedene Gartengeräte aus seinem Schuppen entwendet wurden.

