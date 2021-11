Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Bushaltestellen beschädigt.

Lippe (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch (02./03.11.2021) beschädigten Unbekannte drei Bushaltestellenhäuschen in Lügde. Die Täter zerstörten Scheiben an Warteunterständen in der Hauptstraße, in Paenbruch und Nieselmühle. Der Sachschaden liegt bei geschätzt 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

