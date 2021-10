Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 20.10.21

Goslar (ots)

Warenbetrug

Eine 55-jährige Seesenerin zeigte bei der Polizei einen Warenbetrug an, da sie über das Onlineportal "Ebay-Kleinanzeigen" ein Apple IPAD Pro5 im Wert von 500 Euro gekauft und bezahlt hatte, die Ware jedoch nicht erhielt. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen und ein Strafverfahren gegen den bislang unbekannten Täter eingeleitet.

Wechselseitige Körperverletzung

Am Dienstagnachmittag eskalierte ein zunächst verbaler Nachbarschaftsstreit derartig, dass sich die Kontrahenten, zwei Seesener, 34 und 41 Jahre alt, bei einer körperlichen Auseinandersetzung gegenseitig verletzten. Hintergrund hierfür waren Uneinigkeiten bezüglich der Parksituationen im Bereich der Wohnorte. Beide Beteiligte stellten ausdrücklich Strafantrag gegen den jeweils anderen wegen Körperverletzung.

Beleidigung

Am Dienstag zeigte ein 65-jähriger Mann aus Seesen an, dass ein bislang Unbekannter in den Nachmittagsstunden seinen Briefkasten mit dem Wort "Kinderficker" beschmiert habe.

Bedrohung

Ein bisher unbekannter, männlicher Täter kontaktierte fernmündlich, mit unterdrückter Telefonnummer, eine 59-jährige Frisörsalonmitarbeiterin an deren Arbeitsstätte und drohte ihr an, sie zu vergewaltigen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Im Zeitraum von Freitag, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 11.00 Uhr, wurde durch einen bislang Unbekannten versucht, eine Metalltür eines Münchehöfer Kfz- Betriebes aufzubrechen. Der Versuch misslang, sodass lediglich die Tür beschädigt wurde und dadurch ein Schaden von ca. 200 Euro entstand.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell