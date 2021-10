Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Reihenhaus in Harlingerode: Bislang unbekannte/r Täter betritt im Zeitraum von Freitag, 15.10.2021, 18.00 Uhr bis Montag, 18.10.2021, 15.00 Uhr, ein Grundstück im Krautgarten und versuchte über den Keller in das Haus einzudringen. Allerdings gelang es ihm nicht die Tür zu öffnen, so dass lediglich Einbruchspuren an der Tür zurückblieben.

Einbruch in Hotel am Berliner Platz:

Zur Tatzeit zwischen Montag, 18.10.2021, 22.00 Uhr bis zur Feststellung am Dienstag, 19.10.2021, 05.25 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt auf das Grundstück eines Hotels. Nach gewaltsamen Öffnen einer Terrassentür gelangten sie in die Innenräume. An der Rezeption wurde ein Tresor demontiert und mitgenommen. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg melden.

