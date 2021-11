Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold, Diebstähle von motorisierten Zweirädern

Lippe (ots)

In der Nacht zum 06.11.2021 werden in Detmold in der Fritz-Reuter-Straße und der Leopoldstraße je ein Kleinkraftrad gestohlen. Beide Kleinkrafträder werden später beschädigt aufgefunden; eines in einem Fluss, das andere in der Felix-Fechenbach-Straße auf einem Basketballplatz.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell