Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen!

Bockhorn (ots)

Am 21.01.2022 beschädigte ein unbekannter Täter um 07.20 Uhr zwei in der Sage-Bräu-Straße parkende Pkw. Der unbekannte Mann, der eine dunkle Daunenjacke mit Querstreifen-Muster und Kapuze trug, zerkratzte den Lack der Fahrzeuge, die auf einem in der Sackgasse gelegenen Grundstück standen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, mit der Polizei in Bockhorn unter der Rufnummer 04453 978620 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell