Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Hohenkirchen - Polizei sucht Zeugen

Hohenkirchen (ots)

Ein unbekannter Unfallverursacher fuhr im Zeitraum vom 20.01.2022, 17:00 Uhr, und 23.01.2022, 15:30 Uhr, auf einem Sammelparkplatz im Bereich der Gorch-Fock-Straße rückwärts gegen ein Garagentor und beschädigte dieses dabei stark.

Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Am Unfallort blieben kleinere Teile der rückwärtigen Beleuchtung zurück.

Hinweise bitte an die Polizeistation Wangerland unter 04463 80891-0 oder an die Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell