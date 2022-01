Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Varel - Diebstähle aus Kellerräumen

Varel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten Unbekannte durch Aufdrücken einer Tür in ein Mehrfamilienhaus im Seilerweg. Hier drangen sie in mehrere Kellerräume ein und entwendeten u.a. Lebensmittel.

Täterhinweise liegen nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

