Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel 21.01.2022 - 23.01.2022

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Varel -

In der Zeit vom Donnerstagmittag bis zum späten Freitagnachmittag wurde ein am Fahrbahnrand des Kronenweges geparkter Pkw Fiat 500, Farbe grau, an der Fahrerseite unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsgeschehen

Bockhorn, Varel -

Am Freitagnachmittag nahm eine Kette von Verkehrsvorgängen seinen Lauf, die sich bis in den frühen Samstagmorgen zog. Am Freitagnachmittag übersah ein junger, bis dahin namentlich unbekannter, Mann mit einem roten Kleinwagen beim Abbiegen von der Vareler Straße auf die B 437 einen 35-jährigen Mann aus Bockhorn mit seinem Pedelec. Der Radfahrer stürzte nach leichter Kollision, zog sich jedoch glücklicherweise keine Verletzungen zu. Der Pkw fuhr davon, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Diesem war es noch möglich, das Kennzeichen des Kleinwagens abzulesen. Ermittlungen ergaben, dass diese Kennzeichen einige Tage zuvor von einem anderen Pkw entwendet wurden. Am Abend des gleichen Tages fiel der rote Kleinwagen, ein Ford Ka, einer Vareler Funkstreifenwagenbesatzung auf. Im Rahmen der nachfolgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass am Fahrzeug gestohlene Kennzeichen montiert waren, das Fahrzeug nicht zugelassen und versichert war. Darüber hinaus stand der 17-Jährige Fahrzeug-Führer aus Varel unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, führte solche auch mit und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nach Blutprobenentnahme und Untersagung der Weiterfahrt wurde der junge Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Bereits kurze Zeit später fiel er den eingesetzten Beamten erneut als Fahrzeug-Führer des Ford Ka auf. Der 17-Jährige versuchte vor den Polizeibeamten zu flüchten, dabei rammte er sogar einen Streifenwagen. Beide Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt. Anschließend musste sich der 17-Jährige erneut umfangreichen polizeilichen Folgemaßnahmen stellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Pkw beschlagnahmt. Der junge Mann wurde schließlich in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Bockhorn -

Am späten Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw, welcher leichten Personenschaden zur Folge hatte. Ein 89-jähriger Mann aus Bockhorn war mit seiner 88-jährigen Gattin in einem Pkw Citroen auf der Lange Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Steinhauser Straße übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten Pkw Peugeot einer 20-jährigen Frau aus Bockhorn. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw in dessen Folge die 20-Jährige leicht verletzt wurde. Das Fahrzeug des 89-jährigen Mannes war infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Varel -

In der Nacht zum Sonntag wurde der Fahrzeug-Führer eines Kleintransporters kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 45-jährige, aus dem westeuropäischen Ausland stammende, Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Bei dem Mann wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Eine mitgeführte geringe Menge Cannabis wurde beschlagnahmt. Weiterhin wurde die Weiterfahrt untersagt.

Varel -

Am Samstagabend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Vareler Polizei auf einen 30-jährigen Fahrzeugführer aufmerksam, welcher mit einem Pkw Opel im innerstädtischen Bereich unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann aus Varel leicht alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Kokain stand. Nach Blutprobenentnahme erfolgte die Weiterfahrtuntersagung. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Bockhorn -

Nach Streitigkeiten besetzte ein 25-jähriger Mann aus Bockhorn am frühen Sonntagmorgen seinen Pkw, um den Heimweg anzutreten. Beamte der Vareler Polizei stellten bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,22 Promille fest. Daraufhin erfolgten Blutprobenentnahme und Führerscheinbeschlagnahme. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell