Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 21. bis 23.01.22

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Ort: Jever, Hohler Weg Zeit: Freitag, 21.01.22, 19.45 h bis Samstag, 22.01.22, 09.10 h Im Tatzeitraum wurde ein im Hohlen Weg in Jever geparkter Pkw von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Mittels eines scharfkantigen Gegenstandes wurde der Lack der Beifahrerseite auf einer Länge von 2 m zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 3500 EUR geschätzt.

Dreister Diebstahl

Ort: Schortens, Lönsweg Zeit: Samstag, 22.01.22, 19:30 h Zur Tatzeit sollte ein zuvor über die eBay-Kleinanzeigen angebotenes Handy an der Haustür der Anbieterin besichtigt werden. Der vermeintliche Kaufinteressent sichtete auch das Gerät, drehte sich um und rannte mit dem Gerät davon. Die Ermittlungen zu dieser Dreistigkeit dauern noch an.

Unfallflucht

Ort: Sande, Hauptstr. Zeit: Samstag, 22.01.22, 11:00 bis 11.30 h Im Tatzeitraum wurde ein am Fahrbahnrand der Hauptstr. in Sande geparkter Pkw von einem unbekannten Fahrzeug angefahren, so dass dessen linker Außenspiegel zerstört wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Ort. Sande, Dollstr. Zeit: Sonntag, 23.01.22, 04.08 h Eine Pkw-Fahrerin befuhr in Sande die Dollstr. in Fahrtrichtung Neustadtgödens. Auf Grund übermäßigen Alkoholkonsums (AAK 1,07 Promille) kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde ihre vorne rechts sitzende Mitfahrerin leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen die 20-jährige Verursacherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein beschlagnahmt.

Fahren unter BTM-Einfluss

Ort: Jever, Schützenhofstr. Zeit: Samstag, 22.01.22, 23.25 h Zur Vorfallszeit wurde der 19-jährige Fahrer eines Pkw kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, woraufhin ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren gegen ihn eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Es war nicht die erste Tat des Betroffenen, in der Konsequenz, dass das zu erwartende Bußgeld deutlich höher und das Fahrverbot deutlich länger ausfallen wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell