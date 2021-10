Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: POL-OF: Vorabmeldung: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Mann bei Auseinandersetzung verletzt - Hanau

(as) Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, soll ein 21-jähriger Mann aus Maintal in der Nürnberger Straße in der Hanauer Innenstadt von einem 46-Jährigen mit einer Schere verletzt worden sein. Der 21-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. An dem Einsatz waren zahlreiche Kräfte der Polizei beteiligt. Zeugen, die den Sachverhalt mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 13.10.2021, Pressestelle, Alexander Schlüter

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell