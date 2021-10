Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorabmeldung: Geldautomatensprengung in Dietzenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Geldautomat gesprengt: Wer kann Hinweise geben? - Dietzenbach-Steinberg

(lei) Mehrere Unbekannte sprengten am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in einer Bank in der Offenbacher Straße (30er-Hausnummern). Nach bisherigen Angaben von Zeugen, die durch einen lauten Knall aufmerksam wurden, waren mindestens vier Täter am Werk, teilweise mit Stirnlampen ausgerüstet. Die Kriminellen flüchteten anschließend in einem dunklen BMW, an dem offenbar zuvor entwendete Kennzeichen mit WW-Ortskennung angebracht waren. Im Zuge der bislang ergebnislosen Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Ob und wie viel Geld erbeutet wurde, ist noch unklar. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei laufen derzeit noch. Über mögliche Schäden am Gebäude ist ebenfalls noch nichts bekannt.

Die Kripo bitte nun um weitere Zeugenhinweise. Wer Angaben zum Tathergang, zu den Tätern oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 13.10.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

