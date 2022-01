Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 21.01.2022 bis 23.01.2022

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchsdiebstahl aus Büro

Von Mittwochnachmittag bis Freitagmittag wurde die Eingangstür eines Büros in der Bismarckstraße aufgebrochen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde anschließend eine Kaffeemaschine und ein Computer entwendet. Hinweise auf einen Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Ebertstraße in einen Pkw eingebrochen. Dabei wurden sowohl die Fallscheibe der Fahrer- als auch der Beifahrertür eingeschlagen. Anschließend verschaffte sich der unbekannte Täter Zugang zum Fahrzeuginneren und entwendeten eine Schachtel Zigaretten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Automatenaufbruch/-sprengung

Am Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, wurde der Kassenautomat einer SB-Waschanlage im Banter Weg augenscheinlich aufgesprengt. Um was für einen Sprengkörper es sich dabei handelte, kann zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht gesagt werden. Auch die Schadenssumme kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Ruhestörung

Am frühen Sonntagmorgen, um kurz nach Mitternacht, wurde der Polizei zum wiederholten Male gemeldet, dass auf einem größeren Parkplatz in der Güterstraße ca. 50 Pkw stehen und einige davon permanent unnötigerweise hupen würden. Nachdem eine Lautsprecherdurchsage an die dort aufhältigen Personen/Fahrzeuge ergangen war, kam es ca. eine halbe Stunde später erneut zu einer Beschwerde. Daraufhin wurde der Parkplatz durch die Polizei geräumt.

