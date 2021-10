Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hofstetten - Nach Kollision mit PKW schwer verletzt

Hofstetten (ots)

Ein Abbiegevorgang führte am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Ein 36-jähriger Autofahrer war mit seinem PKW auf der K5358 aus Haslach kommend in Richtung Hofstetten unterwegs, als er gegen 6.30 Uhr nach links in das Industriegebiet abbiegen wollte. Hierbei übersah der Skoda-Fahrer einen entgegenkommenden 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades und kollidierte mit diesem. Der Jugendliche verletzte sich schwer und wurde im Klinikum Offenburg behandelt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

/jv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell