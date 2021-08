Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf einem Parkplatz im Bereich Dortmunder Straße/Frohlinder Straße wurde am Mittwoch ein schwarzer Renault Twingo angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet und hinterließ an der Beifahrerseite einen Schaden von rund 1.200 Euro.

Gladbeck:

Im Bereich Steinstraße/Rensekamp hat es am zwischen Mittwochmorgen und Mittwochmittag eine Unfallfucht gegeben. Dabei wurde ein schwarzer 3er BMW beschädigt. Die Beseitigung der Schäden wird vermutlich etwa 1.500 Euro kosten.

Haltern am See:

Auf dem Nordwall wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein geparkter silberner E-Klasse Mercedes angefahren und beschädigt. Der Verusacher ist geflüchtet, ohne sich zu kümmern. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Herten:

An der Straße Max-Horkheimer-Weg wurde am Mittwoch, zwischen kurz nach Mitternacht und Mittwochmittag, ein Opel Corsa durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher ist geflüchtet. Der Schaden am Corsa wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Hinweise nehmen die jeweils zuständigen Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

