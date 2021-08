Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mann auf E-Dreirad verletzt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Paschenbergstraße hat es am frühen Mittwochnachmittag eine Unfallflucht gegeben, bei dem ein 69-jähriger Mann aus Herten leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nach dem beteiligten Autofahrer, der in einem dunklen PKW unterwegs war - möglicherweise mit einem Audi. Gegen 14.15 Uhr kam der unbekannte Autofahrer dem Hertener, der mit seinem E-Dreirad unterwegs war, im Bereich der Martinischule entgegen. Dabei wurde der Mann auf dem E-Dreirad von dem Auto touchiert, so dass der 69-Jährige nach eigenen Angaben nur gerade so einen Sturz verhindern konnte. Der Autofahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich zu kümmern. Stattdessen soll er den 69-Jährigen noch beschimpf haben. Der unbekannte Autofahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, glattes schwarzes kurzes Haar, normale Statur, schwarze Oberbekleidung, sprach mit Akzent. Der Autofahrer oder Zeugen, die Hinweise auf den Mann haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

