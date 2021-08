Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Radfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Halterner Stausee hat es am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 47-jähriger Autofahrer aus Dortmund auf der Straße Zu den Mühlen wenden - dabei stieß er mit einem 37-jährigen Fahrradfahrer aus Haltern am See zusammen, der dem Autofahrer entgegenkam. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung bzw. Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell