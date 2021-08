Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Montag zur Tageszeit beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen VW Golf Am Südring-Center. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Am Dienstagabend, gegen 23:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Seat Arona Am Scheidgensbach. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem Auto entstand ebenfalls etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Am Dienstag zur Tageszeit beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Opel Astra an der Kleine Lönsstraße. Anschließend flüchtete der Verursacher unerkannt. Hinweise liegen bislang nicht vor. An dem Auto entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Dorsten

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten roten Opel Adam. Der Schaden ist an der Beifahrertür zu erkennen. Das Auto stand zwischen Freitagabend und Dienstagnachmittag am Amselweg. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Marl

Heute (04.08.2021), zwischen 11:15 Uhr und 13:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten silbernen VW Jetta auf einem Krankenhausparkplatz an der Hervester Straße. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Ca. 6.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall an der Cäcilienhöhe. Hier hatte er am Dienstagmittag einen geparkten grauen Citroen C3 beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell