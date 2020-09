Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrraddiebe stehlen Trekkingfahrrad

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt -

Täter stahlen am Montag, 28.09.2020, aus einem Fahrradständer vor einer Schule an der Straße Nebelswall ein verschlossenes Fahrrad. Bei einem weiteren Fahrrad scheiterten die Täter.

Zwei junge Bielefelder stellten ihre Fahrräder gegen 17:45 Uhr an dem Fahrradständer vor einer Schule am Nebelswall ab und sicherten sie mit robusten Fahrradschlössern. Als die jungen Männer gegen 20:30 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass eines der Räder gestohlen worden war. Offensichtlich scheiterten die Diebe an dem Schloss des zurückgebliebenen Fahrrads. Das Schloss war stark beschädigt aber verschlossen.

Die Täter erbeuteten ein 28 Zoll Trekkingfahrrad in schwarz.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0521-545-0 entgegen.

