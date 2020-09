Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebe erbeuten Geldbörsen und Mobiltelefone

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte, Sennestadt, Brackwede - Unbemerkt griffen am Samstag, 26.09.2020, Diebe in Jacken- und Hosentaschen und stahlen auf diese Weise mehrere Geldbörsen und Mobiltelefone.

An der Bahnhofstraße schlugen Täter gleich zweimal zu. Noch in der Nacht, gegen 02:30 Uhr ging ein 28-jähriger Herforder vom Jahnplatz in Richtung Bahnhof. Vor einem Einkaufszentrum sprachen ihn zwei Männer mit afrikanischen Aussehen an und fragten ihn nach dem Weg zum Bahnhof. Während des Gesprächs bemerkte der Herforder eine Hand an der rechten vorderen Hosentasche und eine Hand an seiner Armbanduhr. Er zog seine Hand zurück, woraufhin die beiden Personen in Richtung Zimmerstraße davonliefen.

Anschließend bemerkte der 28-Jährige, dass sein Mobiltelefon verschwunden war.

Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, hielt sich eine junge Bielefelderin an einem Café in der Nähe des Jahnplatzes auf. Sie bewahrte ihr Smartphone in der linken Jackentasche auf. Gegen 18:35 Uhr fiel ihr auf, dass ihr Mobiltelefon gestohlen worden war.

Zu dieser Zeit fiel ihr ein Mann auf, der zuvor sehr nah an sie herangekommen war. Er war zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte schwarze, kurze Haare. Er trug eine dunkelblaue Jacke und hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Eine 63-jährige Bielefelderin hielt sich zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr in einem Discounter an der Hansestraße auf. Nachdem sie das Geschäft verlassen hatte, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Westentasche war. Im Discounter war ihr lediglich aufgefallen, dass im Eingangsbereich und nahe der Kassen dichtes Gedränge herrschte.

An der Kimbernstraße, nahe Stadtring, griff ein Dieb einer 36-jährigen Bielefelderin in die Jackentasche. Sie war zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr in einem Discounter einkaufen, als ihr der Unbekannte das Smartphone und die Geldbörse stahl.

Die Polizei erinnert daran, Wertgegenstände in verschlossenen Taschen aufzubewahren. So sind sie vor dem Zugriff Fremder geschützt.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei unter der 0521-5450 entgegen.

