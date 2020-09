Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Sachbeschädigung an insgesamt acht PKW

Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (03.09.2020), 20:00 Uhr bis Sonntag (06.09.2020), 14:30 Uhr kam es zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an geparkten PKW.

Am Freitag (04.09.2020) wurde zunächst zwischen 08:40 Uhr und 14:00 Uhr der linke Außenspiegel eines VW Polo auf einem Parkplatz am Neumarkt beschädigt. Wie es zu der Beschädigung kam ist unbekannt. Hinweise auf einen Verursacher gibt es ebenfalls nicht.

Insgesamt sechs PKW haben unbekannte Täter im Bereich der Speelberger Straße, der Gerhard-Cremer-Straße und des Eikelnberger Weges beschädigt. Sie zerkratzten den Lack von den verschiedenen Autos mit spitzen Gegenständen. Meist wurden Heckklappe oder Motorhaube der betroffenen Wagen angegangen, in einem Fall ritzten die Täter ein "M" in die hintere Beifahrertür eines Mitsubishis.

Eine ähnlich gelagerte Beschädigung wies ein Chrysler auf, der am Samstag (05.09.2020) zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr auf dem Parkplatz am Geistmarkt abgestellt war. Hier wurde ebenfalls ein "M" in die Motorhaube geritzt.

Ob es einen Zusammenhang zwischen dieser Beschädigung und den verkratzten Fahrzeugen im Bereich Speelberger Straße gibt, ist bislang unklar.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

