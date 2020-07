Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Sinsheim (ots)

Am Samstagabend gegen 19.40 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem BMW die Breslauer Straße in Sinsheim. An der Kreuzung Westliche Ringstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Hyundai. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wodurch der Hyundai zunächst nach rechts gegen eine Gartenmauer geschleudert und anschließend wieder auf die Fahrbahn abgewiesen wurde. Die 21-jährige Hyundaifahrerin wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte nach einer ersten medizinischen Behandlung durch einen Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. An ihrem Fahrzeug entstand jedoch ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Dieser war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der BMW-Fahrer sowie seine 24-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. An dem BMW entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Sinsheim kam es zu keinen weiteren Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Maren Bohling

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell