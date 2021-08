Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Recklinghausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, setzte ein unbekannter Mann einen geparkten schwarzen BMW 3er Baureihe an der Rheinstahlstraße in Brand. Ein Zeuge konnte das Feuer mit einer Decke löschen. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Plaggenbrauckstraße. An dem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Personenbeschreibung: ca. 30 Jahre alt, 1,80m groß, grau/schwarzes Cap, Jacke

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

