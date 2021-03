Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Unfall verletzt

Eine Unachtsamkeit forderte am Donnerstag zwei Verletzte und rund 20.000 Euro Schaden.

Ulm (ots)

Zu spät bemerkte gegen 8.45 Uhr ein 45-Jähriger einen wartenden Autofahrer in der Blaubeurer Straße. Der Mann fuhr mit seinem VW auf den Peugeot des 42-Jährigen auf. Diesen schob es noch auf den Audi einer Vorausfahrenden. Der Rettungsdienst brachte den Peugeot-Fahrer in ein Krankenhaus. Der VW-Fahrer ging später eigenständig zum Arzt. Laut Polizei beträgt der Sachschaden an den drei Fahrzeugen rund 20.000 Euro. Der VW und der Peugeot mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. Und halten Sie bitte Abstand.

