Polizei Hagen

POL-HA: Teilnahme der Hagener Verkehrspolizei an European Roads Policing Network Kontrollwoche Truck & Bus vom 07.-13. Februar 2022 - Zahlreiche Fahrzeuge überprüft

Hagen (ots)

Mit der Kontrollwoche "Truck and Bus" vom 07. bis 13. Februar startete die erste der insgesamt zehn europaweiten Kontrollwochen 2022 des Netzwerks der europäischen Verkehrspolizeien ROADPOL. Kontrolliert wurden in der vergangenen Woche Fahrer des gewerblichen Güterverkehrs wie auch des Busreiseverkehrs im Hinblick auf die Einhaltung europaweit geltender Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten). Nur wer fit und ausgeschlafen ist, kann sicher am Straßenverkehr teilnehmen. Aber auch die richtige Ladungssicherung und die vorschriftsmäßige Ausstattung speziell der Reisebusse (Nothämmer, funktionierende elektrische Türen) wurden kontrolliert. Besonders Verkehrsunfälle mit Lkw oder Reisebussen haben oftmals schwerwiegende Folgen. Daher stand auch die missbräuchliche Nutzung von elektronischen Geräten wie Smartphone und Tablets besonders im Fokus der Kontrollmaßnahmen. Die Hagener Spezialisten des Verkehrsdienstes (VD) kontrollierten insgesamt 59 Fahrzeuge und stellten dabei zehn Verstöße gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr und neun weitere Verstöße wegen Überladung bzw. mangelnder Ladungssicherung fest. Bei 19 Fahrzeugen fielen den Beamten deutliche Mängel an den Fahrzeugen auf. Bei sieben Fahrzeugen waren die Mängel so schwerwiegend, dass die Polizei die Weiterfahrt sofort untersagen musste. (sch)

