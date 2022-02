Polizei Hagen

POL-HA: Eigene Wohnung verwüstet und in Gewahrsam genommen

Hagen-Emst (ots)

Ein 33-Jähriger verwüstete lautstark sein eigenes Zuhause in der Elmenhorststraße und musste von Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Montagabend (14.02.2022) um 18 Uhr riss der Mann bei der Randale sogar seine Wohnungstür aus den Angeln. Anschließend versuchte er sich Zugang zu den anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses zu verschaffen. Bei Eintreffen der Polizei war der Hagener augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest konnte mit ihm jedoch nicht durchgeführt werden. Nachdem ihm die Beamten Handschellen angelegt hatten, brachten sie ihn in das Polizeigewahrsam. (arn)

