POL-HA: Einbruch in Tierarztpraxis und Dentallabor

Am Montag, 14.02.2022, wurde die Polizei in die Eilper Straße gerufen. Dort kam es zu einem Einbruch in ein Dentallabor. Vermutlich stieg der Täter auf ein Baugerüst und gelangte so an ein Fenster im ersten Obergeschoss. Dieses hebelte er auf und verschaffte sich so Zutritt in das Labor. Hier knackte er eine Geldkassette und nahm den darin enthaltenen kleinen Betrag an sich. Vermutlich schlug der Einbrecher am 13.02.2022, gegen 23:45 Uhr, zu. Denn zu dieser Zeit ertönte der Alarm der Tierarztpraxis im Erdgeschoss. Dieser wurde ausgelöst, als der Einbrecher an einem Fenster hebelte. Danach ergriff er vermutlich die Flucht. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

