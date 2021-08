Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei landet zwei Fahndungstreffer

Bautzen (ots)

Streifen der Bundespolizeiinspektion Ebersbach konnten am 05. August 2021 bei Fahrzeugkontrollen auf der BAB 4 zwei Personen stellen, die per Haftbefehl gesucht wurden.

Zunächst wurde gegen 12:20 Uhr ein Pole auf der BAB 4, Anschlussstelle Bautzen Ost kontrolliert. Gegen ihn lag ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, vor. Die 12-tägige Haftstrafe konnte er gegen Zahlung einer Geldstrafe von 574,00 Euro abwenden.

In den Nachtstunden gegen 23:15 Uhr gelang den Beamten dann der zweite Treffer an der Anschlussstelle Uhyst. Der kontrollierte 30-jährige Ukrainer wurde durch die Staatsanwaltschaft Leipzig gesucht. Wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz sollte der Mann 50 Tage in Haft. Nach der Zahlung von 911,48 Euro Strafe konnte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell