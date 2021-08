Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bepflanzte Schubkarre gestohlen

Löbau / Zittau (ots)

Ein aufmerksamer Bürger informierte am 31. Juli 2021 gegen 23:15 Uhr die Bundespolizei Ebersbach, dass er in Seifhennersdorf am Rondell Obere Schule zwei Personen beim Diebstahl erwischt hat.

Eine Streife verlegte umgehend zum Tatort und stellte vor Ort fest, dass durch die unbekannten Diebe eine bepflanzte Schubkarre entwendet wurde. Diese ließen sie auf der Nordstraße stehen und flüchteten.

Die Schubkarre wurde sichergestellt und die weiteren Ermittlungen hat die Landespolizei übernommen.

