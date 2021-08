Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gestohlene Schubkarre an Eigentümer übergeben

Löbau / Zittau (ots)

Nachdem wir am 02. August 2021 über eine gestohlene Schubkarre berichteten, konnten die rechtmäßigen Eigentümer diese am heutigen Tag wieder in ihren Besitz nehmen.

Durch die Pressemitteilung aufmerksam geworden, meldete sich eine Bürgerin aus Seifhennersdorf am gestrigen 03. August 2021 bei der Bundespolizei in Ebersbach und teilte mit, dass sie eine Schubkarre und Pflanzen vermisse. Sie konnte die Schubkarre genau beschreiben, so dass für den heutigen Tag ein Termin zur Übergabe beim Polizeistandort Seifhennersdorf vereinbart werden konnte.

Polizeihauptmeister Ottersky vom Polizeiposten Seifhennersdorf übergab die Schubkarre und die Pflanzen an die sichtbar glücklichen Eigentümer. Diese möchten sich auch noch einmal beim Hinweisgeber bedanken, durch welchen das Diebesgut sichergestellt werden konnte.

