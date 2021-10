Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Ilmenau, OT Roda (ots)

Am Donnerstag versuchten gegen 21 Uhr unbekannte Täter mittels Pyrotechnik einen Zigarettenautomaten in Roda bei Ilmenau in der Elgersburger Straße aufzusprengen. Durch die Explosion wurde am Automaten erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht. Der Automat hielt dem Versuch stand und die Täter flüchteten ohne Beute. Die Polizei in Ilmenau sucht nun Zeugen zum Vorfall und bittet um Mitteilungen unter dem Aktenzeichen 0240730/2021 bei der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau. (rz)

