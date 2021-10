Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor Betrugsmasche

Wartburgkreis (ots)

Am 13.10.2021 kam es im nordwestlichen Wartburgkreis zu einem perfiden Betrug. Unbekannte gaben sich am Telefon einer 79-Jährigen gegenüber als zwei Kriminalpolizisten aus. Die Anrufer gaben an, im Wohnumfeld der Dame nach Einbrechern zu fahnden. Unter dem Vorwand, ihre Vermögenswerte zu schützen, überzeugten sie die arglose Dame zur Herausgabe ihrer EC-Karte mit der dazugehörigen PIN. Anschließend setzten die Unbekannten die erlangte EC-Karte ein und verursachte einen finanziellen Schaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche. Die Polizei verlangt in keinem Fall eine solche Herausgabe von Vermögenswerten zur Eigentumssicherung. Geben Sie niemals EC-Karten oder Kreditkarten an Unbekannte heraus. Angehörige werden gebeten, Senioren in ihrem Familienkreis über diese Form der Betrugsmasche zu sensibilisieren. Für Fragen steht Ihnen außerdem die Polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter der Telefonnummer 03621-781504 zur Verfügung. (as)

