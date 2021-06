Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein 33-jähriger Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am 15.06.2021, gegen 11:45 Uhr, leicht verletzt. Der 33-Jährige soll an der Kreuzung Heinigstraße/Sumgaitallee die rot zeigende Ampel missachtet haben und mit einem anderen Auto zusammengestoßen sein. Der 33-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,- Euro.

